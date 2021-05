Ancora ''Basta Crederci'': dopo la Novelli bonifica alla scuola Veneziano

Nella stessa giornata anche un intervento riguardante le aiuole di fronte il comando di Polizia Municipale. LE FOTO

MONREALE, 24 maggio – Non si fermano mai i volontari del gruppo ''Basta Crederci'' che del motto fondativo fanno esercizio quotidianamente. Dopo l'intervento di qualche giorno fa negli spazi verdi della scuola Pietro Novelli, oggi è toccato a quelli compresi all'interno del perimetro della scuola media Antonio Veneziano.

Il gruppo monrealese dei gilet gialli - come sempre coordinati da Ninni Di Salvo di ''Ville e Giardini'' - si è dunque spesa nell'opera di bonifica e disserbamento delle aiuole che corrono intorno al plesso scolastico. Armati di tosaerba, i volontari Piero Faraci, Vittorio Pumo e l'ex pip Piero Segreto hanno dunque ripulito gli spazi verdi della vegetazione spontanea, fonte naturale - specialmente con il caldo incipiente di questo periodo - di insetti e parassiti. Contestualmente, di fronte il comando di Polizia Municipale, le forze facenti capo al gruppo palermitano composto da Giovanni Terranova, Piero Partanna e Antonino Lombardo si sono occupati di ripulire le aiuole in cui usualmente sono soliti riposare e sedere molti concittadini. ''Dare decoro con amore è una cosa che ci portiamo dentro il cuore - è quanto si legge in una nota social scritta da Piero Faraci - l'amore per questa città ci da la carica giusta... Basta Crederci!''.