Morte Nino Sirchia, oggi bandiera a mezz’asta al Palazzo di Città

Arcidiacono: “Ha rappresentato un’era per la politica monrealese”

MONREALE, 25 maggio – Nino Sirchia da sempre rappresentante politico del partito della Democrazia Cristiana è stato un grande personaggio, un simbolo di impegno civico e sociale. Figura storica della politica monrealese sempre disponibile a favore della comunità monrealese di cui andava orgoglioso.

Oltre a ricoprire la carica di sindaco per ben due volte nel ‘79 e nell’89, è stato piu’ volte consigliere comunale e assessore ed ha lavorato per tantissimi anni all’Irfis . Oggi il sindaco Alberto Arcidiacono e la giunta lo hanno voluto ricordare esponendo la bandiera a mezz’asta al palazzo comunale. “Nino Sirchia ha rappresentato un’era per la politica monrealese - ha dichiarato il primo cittadino - ed é stato un punto di riferimento importante per coloro che si sono occupati della pubblica amministrazione. Di lui ricorderemo sempre la sua disponibilità e i suoi garbati consigli”. Il sindaco Arcidiacono e la giunta ieri hanno reso omaggio a Nino Sirchia, recandosi alla camera ardente nella sua abitazione privata. Oggi hanno partecipato alle esequie celebrate in Cattedrale, porgendo ai familiari le più sentite condoglianze dell’amministrazione e dei dipendenti comunali.