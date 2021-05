Eterna emergenza rifiuti in via Aldo Moro, c’è sempre una discarica a cielo aperto

La zona continua a risentire del “No” dei residenti alla raccolta differenziata

MONREALE, 25 maggio – Incuria, degrado, totale assenza di igiene e decoro: è questo il quadro generale che si delinea già all’ingresso di via Aldo Moro, con decine e decine di sacchi di immondizia che fanno da triste biglietto da visita. Una situazione di noncuranza e di mancanza di rispetto delle regole che è stata segnalata più volte, senza successo.

Gomme, cartoni, plastiche di ogni tipo; fa capolino persino una bicicletta. Il luogo è sempre quello attiguo del campo sportivo “Conca d’Oro”. Per quanto gli addetti facciano la loro parte, è un’emergenza che caratterizza la periferia rendendola sporca e pericolosa, in primis per quegli stessi residenti che non osservano la raccolta differenziata. Se pressoché la maggior parte dei quartieri monrealesi si è rivelata virtuosa in termini di conferimento dei rifiuti, la strada da fare per questo tratto di via Aldo Moro pare ancora piuttosto lunga: e Residence “Belvedere” suona come un ossimoro.