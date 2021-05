Incendio ad Aquino, le fiamme avvolgono un’abitazione

Paura tra il vicinato dopo l’esplosione di una bombola

MONREALE, 25 maggio – Per cause ancora da stabilire, un grosso incendio è scoppiato all’interno di una proprietà privata in via Aquino, all’altezza del civico 104, nell’omonima frazione. La situazione è degenerata in pochi minuti, tanto da rendere necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Le fiamme hanno avvolto l’edificio, creando tra l’altro, parecchio panico anche presso il vicinato, che infatti ha già cominciato ad evacuare la zona. Si teme, infatti, come è già avvenuto finora senza conseguenze di rilievo, che possa verificarsi lo scoppio di qualche bombola di gas.

La situazione ancora è abbastanza critica anche perché le abitazioni sono estremamente vicine a quella nella quale si è verificato l’incendio.

A causare il rogo, secondo una prima sommaria ricostruzione, potrebbe essere stata una procedura incauta di un incendio di erbacce e sterpaglie, non opportunamente sedato al termine delle operazioni ed alimentato dal vento.

Seguiranno eventuali aggiornamenti