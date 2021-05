Randagismo, 10 milioni di euro per i comuni in deficit: Monreale può partecipare al bando

Randagismo, 10 milioni di euro per i comuni in deficit: Monreale può partecipare al bando

Mario Caputo (FI) : "Sarà possibile ristrutturare o costruire nuovi rifugi. Importante opportunità per il nostro territorio"

MONREALE, 26 maggio – "Con un provvedimento del Governo nazionale, attraverso il decreto del 7 maggio 2021 dei Ministeri degli Interni e delle Finanze, i Comuni strutturalmente deficitari potranno partecipare al bando, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, per ricevere negli anni 2021 e 2022 un totale di 10 milioni di euro per la riqualificazione di rifugi in proprio possesso le cui strutture non siano conformi alle normative previste o per la costruzione ex novo di medesimi impianti".

Questo il contenuto pubblicato dal deputato di Forza Italia Mario Caputo, da anni impegnato a contrastare il fenomeno del randagismo. "Da deputato - continua la nota - nonché componente della commissione parlamentare speciale d’inchiesta sul fenomeno randagismo, non posso che esprimere profonda soddisfazione per la considerevole sensibilità mostrata dal Parlamento circa la questione in oggetto. Essendo da tempo impegnato nella lotta per contrastare il fenomeno, ho deciso di programmare una serie di incontri con amministratori locali e associazioni al fine di affrontare al meglio questa rilevante opportunità e, insieme al gruppo consiliare di Forza Italia, anche il comune di Monreale".

“Un’occasione molto importante che gli entri locali non possono farsi sfuggire – concorda il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia – Anche a Monreale da parte del sindaco Arcidiacono, dell’assessore Naimi e del sottoscritto, è allo studio un progetto per la realizzazione di un canile sul nostro territorio”.