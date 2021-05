30 per cento, c’è l’ok anche dell’assessorato regionale al Territorio e Ambiente

La delibera comunale del settembre scorso supera uno step definitivo

PALERMO, 26 maggio – Passa anche il vaglio dell’assessorato regionale al Territorio la delibera dello scorso 1 settembre con la quale il Consiglio comunale aveva approvato la proposta di eliminazione, togliendo quindi un balzello storico, uno dei più invisi alla popolazione.

A confermare la legittimità del provvedimento è stata oggi la Regione, attraverso l’assessorato, chiamata ad esprimersi sull’argomento. Soddisfazione ha espresso il sindaco Alberto Arcidiacono, la cui amministrazione ha fortemente spinto per la soppressione del 30 per cento.

In base a ciò che aveva approvato il Comune chi vorrà costruire non sarà obbligato a cedere a questo la quota del cosiddetto “30 per cento”, ma sarà costretto a pagare, consentendo quindi al municipio di monetizzare secondo somme che sono previste dalla legge.