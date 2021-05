Coronavirus, 383 nuovi casi in Sicilia. Due nuove zone rosse in provincia di Palermo

Si tratta dei comuni di Lercara Friddi e Geraci Siculo, mentre la zona rossa sarà prorogata a Vicari e San Cipirello

PALERMO, Sono due le nuove zone rosse proclamate dal governatore regionale Nello Musumeci nella nostra provincia: i comuni interessati dalle misure restrittive sono Lercara Friddi e Geraci Siculo, che da domani al 3 giugno saranno blindati.

Nel mirino delle restrizioni, fino alla stessa data, anche San Cipirello e Vicari, già zone rosse e per cui il presidente della Regione ha disposto la proroga.

Il commissario straordinario nazionale per l’emergenza Covid Figliuolo ha dichiarato che dal 10 giugno tutti gli italiani potranno prenotarsi per accedere al vaccino, senza limitazioni d’età: saranno decisivi i prossimi giorni, in cui il numero di over 80, 70 e 60 immunizzati dovrebbe aumentare, poiché ci sono soggetti appartenenti a questi target che non hanno ancora ricevuto le dosi di farmaco previste dal piano vaccinale.

Su 6.074 tamponi molecolari e 12.030 test rapidi effettuati, i nuovi casi di positività al Covid-19 emersi in Sicilia sono 383. Rimane stabile il numero delle vittime (+20), e le guarigioni si attestano a 738 unità. Mentre 2.414.749 siciliani sono parzialmente o totalmente immunizzati, 11.340 rimangono affetti dalla malattia; di questi, 616 sono ricoverati con sintomi (-23) e 81 in terapia intensiva (-5). L’intera penisola conta oggi 4.147 nuovi contagi e 171 decessi.