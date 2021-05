Monreale, riapre oggi l’hub vaccinale di San Gaetano

Previste 2.750 vaccinazioni fino a domenica

MONREALE, 28 maggio – A Monreale sarà ancora una volta la chiesa di San Gaetano ad ospitare il centro vaccinale temporaneo. Sono previste 2.750 vaccinazioni. La struttura sarà aperta al pubblico oggi dalle 14 alle 20 e sabato e domenica dalle 9 alle 18.

Le vaccinazioni saranno effettuate nel rispetto delle prenotazioni curate dagli uffici dell’amministrazione comunale. Tutti i cittadini che riceveranno la somministrazione del siero rientrano nel target nazionale. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Monreale e dall’Azienda Sanitaria di Palermo che hanno coinvolto personale interno ed operatori sanitari, medici e farmacisti che si sono resi disponibili volontariamente. Saranno 9 le postazioni dove verranno somministrati vaccini Pfizer, Astrazeneca, Moderna e Johnson & Johnson.

Con la precedente vaccinazione al San Gaetano, quelle coordinate con l’ospedale Ingrassia e quest’ultima iniziativa l’amministrazione prevede di arrivare al 45 per cento della vaccinazione della popolazione. “Contiamo di arrivare ad un’estate covid free a Monreale – dichiara il sindaco Arcidiacono – per far ripartire tutte le iniziative di rilancio che già stiamo programmando per ridare impulso al turismo e a tutte le attività imprenditoriali”.