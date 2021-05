Integrazione alimentare, apre a Monreale ‘’Emporio del Benessere’’

L ’ esercizio arricchirà il tessuto commerciale monrealese. Questa mattina il taglio del nastro in via Aldo Moro 23. LE FOTO

MONREALE, 31 maggio – Si tratta di un’offerta importante rivolta ai tantissimi sportivi monrealesi che, da oggi, grazie all’apertura di questo nuovo esercizio, potranno fare a meno di raggiungere il capoluogo per l’acquisto di prodotti quali integratori alimentari e non solo.

Questa mattina, infatti, intorno alle 11:30, è iniziata l’avventura dello sportivo Giuseppe Guida, titolare del nuovo esercizio “Emporio del Benessere – Integrazione & Nutrizione” di via Aldo Moro, il quale ha deciso di colmare una rilevante lacuna del tessuto commerciale nostrano, attraverso la vendita di articoli rivolta alla sfera atletica locale: “Appartengo ad un gruppo di ciclisti – afferma Giuseppe Guida – e conosco bene le esigenze di ogni atleta. L’intento è quello di arricchire il tessuto commerciale per concedere l’opportunità ai colleghi sportivi dei prodotti ‘a portata di mano’, piuttosto che raggiungere Palermo, nella speranza di fornire loro un servizio adeguato”. Alla piccola cerimonia dell’inedita attività, avvenuta in pieno rispetto delle normative anti-covid, hanno preso parte il sindaco Alberto Arcidiacono – che ha provveduto al taglio del nastro – e padre Giuseppe Prestìa dell’ordine Agostiniano, il quale ha raccolto i pochi presenti in un momento di preghiera.