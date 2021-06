Altra maxi opera dei volontari, il loro appello: ''Rispettiamo il nostro paese, altrimenti sarà tutto inutile''

La loro attività ha coinvolto questa volta tutta la via della Repubblica, fino alla scuola media Veneziano. LE FOTO

MONREALE, 1 giugno – Altro giro, altra corsa. Questa volta ad aver ricevuto da parte dei volontari una bella ripulita – sotto segnalazione dei residenti – è stato il lunghissimo tratto che dalla via della Repubblica si collega alla via Kennedy, in corrispondenza della scuola media Antonio Veneziano.

A sbracciarsi è stato il gruppo palermitano di ''Basta Crederci'', guidato da Giovanni Terranova e al completo dei suoi componenti (Antonino Lombardo e Piero Partanna, insieme all'ex pip Filippo Alaimo). Sterpaglie miste ovviamente a rifiuti, accumulati nel tempo dall'incivile conferimento, sono stati rimossi e opportunamente separati per facilitare l'opera di smaltimento di cui adesso si occuperà la ditta Ecolandia. Una mattinata densa di fatica e sudore, ma che certamente ha fruttato un encomiabile risultato. E' proprio per tale ragione che, in calce alla cronaca, gli stessi volontari hanno voluto rilasciare alla nostra redazione un loro personale appello alla cittadinanza.

''Non vogliamo pubblicità – hanno affermato – ciò che invece ci interessa è che tutti quanti i nostri concittadini siano a conoscenza di quel che quotidianamente facciamo. La più grande mano d'aiuto che possono prestarci si sintetizza nel non ricadere nell'errore di sporcare, per noncuranza, quelle zone che abbiamo già bonificato. Diversamente il nostro lavoro e le nostre fatiche saranno pressoché inutili. Prendiamoci cura della nostra città, perché è la ''casa'' in cui abitiamo tutti i giorni''.