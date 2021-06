Realcelsi, ripulita l’area che ospita la statua della Madonnina

L ’ operazione dei volontari in contemporanea con quella attuata stamattina nel centro urbano. LE FOTO

MONREALE, 1 giugno – Mentre alcuni intervenivano questa mattina tra via della Repubblica e via Kennedy, lontano dal centro urbano, “Basta Crederci” e “SiAmo Monreale” agivano in periferia attraverso ulteriori opere di bonfica.

Si è trattato di un’opera di bonifica a firma di Piero Faraci e Giuseppe Rasa che, su segnalazione del consigliere comunale Mimmo Vittorino, hanno reso nuovamente fruibile l’area sacra individuata lungo la rientranza del muretto di contenimento rispetto all’asse stradale, ospitante al centro la scultura della Vergine: “Ho ritenuto opportuno – afferma Vittorino – chiedere ai volontari di effettuare un intervento significativo per restituire decoro presso l’area occupata dalla Madonnina. I ragazzi, con un impeccabile e tempestivo lavoro, hanno risposto egregiamente all’appello da me inoltrato intervenendo frattanto nelle superfici limitrofe all’area di culto. Il loro, è un impegno lodevole che, quotidianamente e attraverso l’amministrazione comunale, tende a garantire all’interno del territorio monrealese un costante decoro e per questo li ringrazio”.