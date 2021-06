Lavori riqualificazione Carmine: fondi bloccati alla Regione, operai da sei mesi senza stipendi

Russo (PD): “Enormi i disagi patiti dai lavoratori, la Regione sblocchi i fondi”

MONREALE, 2 giugno – Da sei mesi circa dieci operai impegnati nei lavori di riqualificazione del quartiere Carmine non percepiscono la paga. Sono i lavoratori della ditta Coestra srl di Marineo, aggiudicataria dell’appalto degli interventi.

A renderlo noto è il segretario del Partito Democratico cittadino, Silvio Russo, che, oltre a considerare i disagi cui sono sottoposti gli operai, teme che la situazione possa determinare un rallentamento dei lavori.

Alla base del mancato pagamento ci sarebbe il blocco dei fondi da parte della Regione, ente che ha erogato il finanziamento, cosa che impedirebbe il regolare pagamento dei vari stati di avanzamento lavori, ivi comprese le spettanze dovute ai lavoratori.

“Chiedo con urgenza che questi fondi vengano sbloccati – afferma Russo – in modo da consentire il regolare pagamento degli operai, costretti a dover sopportare dei forti disagi, alla luce dei sei mesi di mancata riscossione delle paghe. Temo, inoltre, che questa vicenda possa rallentare i lavori, molto importanti per la città di Monreale e per il suo sviluppo economico".