Coronavirus, 289 nuovi casi in Sicilia. Da domani prenotazioni attive per gli over 16

PALERMO, 2 giugno – Al via anche in Sicilia, da domani 3 giugno, le prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid per chi ha tra 16 e 39 anni.

L'estensione della somministrazione del siero al nuovo target (che comprende oltre un milione e trecentomila persone) è stata autorizzata nell’ambito della campagna nazionale di immunizzazione. Verranno utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna e, su base volontaria, anche Vaxzevria e Janssen (monodose).

“Da domani - evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci - nell’Isola, quindi, chiunque potrà vaccinarsi. È un’occasione da non perdere per arrivare il prima possibile all’immunizzazione di massa: solo in questo modo potremo affrontare i prossimi mesi con più serenità. Mettersi al sicuro, con il vaccino, è l’unica strada possibile per uscire presto e definitivamente dal tunnel della pandemia”.

Intanto sono 289 i nuovi contagi riscontrati in Sicilia, a fronte di 5.095 tamponi molecolari e 8.476 test rapidi processati. Le vittime sono state 16, mentre si attesta a 1.063 unità il numero dei dimessi guariti; gli attuali positivi al Covid-19 sono 8.698, di cui 468 ricoverati con sintomi (-39) e 47 in terapia intensiva (-9). I vaccinati sono a oggi 2.665.703, mentre in tutta Italia sono stati registrati 2.897 nuovi casi di positività al coronavirus e 62 decessi.