Covid-19, i nuovi casi in Sicilia sono 337. Più di 291 mila i vaccini fatti nell’ultima settimana

Razza: “Sono contento che si consolidi una sempre maggiore consapevolezza dei siciliani”

PALERMO, 4 giugno – Procede sempre più spedita la campagna vaccinale in Sicilia. Da venerdì 28 maggio a giovedì 3 giugno nell’Isola sono state effettuate oltre 291mila somministrazioni (di cui quasi 175mila come prima dose).

Un risultato che ha consentito, quindi, di superare, per l’ennesima settimana consecutiva, il target – superiore di oltre ventimila dosi rispetto a sette giorni fa - assegnato alla Regione Siciliana dalla Struttura commissariale nazionale guidata dal generale Figliuolo.

«Sono contento che si consolidi una sempre maggiore consapevolezza dei siciliani, che è stata confermata anche dal boom di prenotazioni nella fascia under 40: solo vaccinandoci potremo, infatti, lasciare il Covid alle nostre spalle - dichiara l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza - La “macchina Regione” è pronta e sta completando un rodaggio effettivo. Adesso che le forniture dei vaccini sono più copiose e puntuali i numerosissimi Hub e Centri, che abbiamo aperto nell’Isola, grazie al lavoro della Protezione civile regionale, potranno iniziare a lavorare a pieno ritmo per raggiungere l’immunizzazione della popolazione il prima possibile».

Si attesta a 337 unità il numero dei siciliani risultati positivi al Covid nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 5.930 tamponi molecolari e 8.612 test rapidi processati; il bollettino della Regione segnala inoltre 5 vittime e un numero di dimessi guariti pari a 777. Questi dati si accompagnano a 454 degenti con sintomi (-5) nonché a 45 ricoverati in terapia intensiva (-1), mentre il totale degli attuali positivi è di 8.318 persone. L’intera nazione ha contato oggi 2.557 contagi da coronavirus e 73 vittime.