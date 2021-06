Giornata mondiale dell’ambiente, manifestazione anche a Monreale

È stata promossa dalla Pro Loco in sinergia con l’amministrazione comunale. LE FOTO

MONREALE, 5 giugno – Si è tenuta stamattina la "Giornata mondiale dell'ambiente", una manifestazione a Monreale promossa dalla Pro Loco Monreale, in sinergia con l'amministrazione comunale e l'azienda Ecolandia, per richiamare l'attenzione cittadina sul tema della tutela della natura e promuovere il senso sociale della partecipazione attiva alla cura dell'ambiente.

Preceduta dalla mostra fotografica "Incendi e rinascita", allestita all'interno degli spazi espositivi del Mam (Museo dell'arte del Mosaico), l'iniziativa è stata articolata in due momenti paralleli.

A piazzale Candido gli operatori di Ecolandia, coadiuvati da un gruppo di volontari delle associazioni della Protezione civile "Overland" e "L'oasi del cavallo" e della Pro Loco, hanno ripulito l'area dalle sterpaglie e dai rifiuti in vista della piantumazione di alberi di leccio.

In piazza Guglielmo, mediante un gazebo informativo realizzato da Ecolandia, sono state fornite informazioni sulla gestione e differenziazione dei rifiuti nonché la possibilità per i cittadini di segnalare disservizi ed esprimere suggerimenti sul tema.

Presenti all'inaugurazione del gazebo il sindaco Alberto Arcidiacono e all'apertura delle operazioni a piazzale Candido l'assessore Paola Naimi.