Coronavirus, 320 nuovi casi in Sicilia. Da domani l’iniziativa “Porte aperte”

Tutti i siciliani a partire dai 18 anni di età potranno ricevere il vaccino anche senza prenotazione, fino al 13 giugno

PALERMO, 9 giugno – Torna l'iniziativa "Porte aperte" in Sicilia. Da domani (giovedì 10) a domenica 13 giugno i cittadini dai 18 anni in su, che non presentano fragilità, potranno vaccinarsi su base volontaria presso gli hub vaccinali provinciali anche senza prenotazione. I vaccini dedicati all'iniziativa saranno Vaxzevria di AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson.

L’iniziativa prende l’avvio da una disposizione del presidente della Regione Nello Musumeci per accelerare ulteriormente la campagna d'immunizzazione, che procede in maniera spedita in tutta l'Isola e fa registrare un trend in costante crescita. Nel periodo compreso tra 1 e 6 giugno, infatti, sono state effettuate quasi 287 mila somministrazioni, superando ogni giorno il target assegnato alla Sicilia dalla struttura commissariale nazionale.

Intanto nelle ultime ventiquattro ore sono stati accertati 320 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 6.205 tamponi molecolari e 8.703 test rapidi processati; 2 le vittime, 702 i dimessi guariti, mentre il numero degli attuali positivi si attesta a 7.322 unità. Di questi, 404 sono ricoverati con sintomi (-6) e 39 in terapia intensiva (-3), con il numero di vaccinati che oggi ha toccato quota 3.021.518. In tutta Italia sono stati riscontrati 2.199 nuovi contagi e 77 decessi.