Guasto ai pozzi Boara, diverse zone della città senz’acqua

Il problema, però, sembra in via di risoluzione

MONREALE, 13 giugno – Un guasto ai pozzi Boara causa problemi di approvvigionamento idrico in diverse zone della città. Particolarmente disagiati sono i quartieri del centro storico: dalle due piazze della zona Duomo, al Carmine, al Pozzillo.

Il gusto, in sostanza, ha impedito ai serbatoi comunali, quello “Ranteria” in testa, di riempirsi e il guaio, ovviamente, ha avuto notevoli ripercussioni sulla distribuzione nella rete idrica cittadina. La situazione, fortunatamente, dovrebbe essere adesso in fase di risoluzione e già a partire da oggi, la zona delle due piazze centrali, seppur per poco tempo, potrebbero tornare a ricevere acqua.

Da domani, quindi, piano piano, la situazione dovrebbe tornare alla normalità, almeno da quando i serbatoi privati potranno essere nuovamente riempiti.

“Purtroppo – afferma l’assessore ai Servizi a Rete, Geppino Pupella – non è stato avvisare preventivamente i cittadini dell’interruzione della fornitura, perché non si è trattato di un intervento programmato, ma di uno determinato da un guasto che si è verificato all’improvviso”.