Circonvallazione, conclusa l’installazione: a breve l’entrata in funzione dei nuovi semafori

Sono quelli di ultima generazione

MONREALE, 14 giugno – Si sono conclusi i lavori di installazione dei nuovi semafori che regoleranno il traffico all’incrocio tra via Venero e la circonvallazione, prendendo il posto di quello vecchio, che diverse volte all’anno era vittima di guasti.

Dovrebbero entrare in funzione nei prossimi giorni, quando saranno ufficialmente inaugurati dall’amministrazione comunale. I semafori sono quelli di ultima generazione, dotati quindi pure di un segnalatore acustico a beneficio dei non vedenti e di un temporizzatore intelligente, in grado di alternare in maniera ottimale il traffico sui due sensi di marcia.

È importante che il semaforo in quel punto lì funzioni perfettamente e senza interruzioni, considerato che quell’incrocio è uno dei punti più pericolosi del circondario. L’amministrazione comunale, frattanto, valuta l’adozione di altre eventuali misure preventive, soprattutto nelle zone particolarmente a rischio.