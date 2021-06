Coronavirus, 163 nuovi casi in Sicilia. Musumeci esprime preoccupazione per le zone rosse

A una settimana dall’ingresso in zona bianca sono ancora tanti i comuni dove persiste l’emergenza Covid

PALERMO, 14 giugno – Allentamento delle restrizioni il 21 giugno? Il presidente della Regione Nello Musumeci ha espresso le proprie perplessità riguardo all’ingresso della Sicilia in zona bianca, che in realtà coinciderebbe con un vero e proprio annullamento di tutte le misure restrittive finora vigenti.

Durante un collegamento a “L’Aria che tira”, su La7, il governatore ha argomentato dei dubbi e chiarito la propria posizione. "In Sicilia c'è una forma di irresponsabilità e imprudenza, ma è isolata: per questo intervengo subito con la zona rossa per isolare l’eventuale focolaio. Nelle località turistiche il contagio si è abbassato, ma questi sono campanelli d’allarme che servono a richiamare i giovani alla prudenza anche in estate. L’unico modo per sconfiggere il Covid rimane vaccinare tutta la popolazione”.

Nelle ultime ventiquattro ore si riscontrano 163 casi di positività al Covid-19, emersi da 2.908 tamponi molecolari e 7.003 test rapidi processati. Il bollettino odierno segnala inoltre 7 decessi, 247 guarigioni e 3.250.264 vaccinazioni (tra prime e seconde dosi), mentre il numero degli attuali positivi al coronavirus si attesta a 6.631 unità. Di questi, 358 sono ricoverati con sintomi (+1) e 39 in terapia intensiva (-8). In tutta la nazione sono stati registrati 907 nuovi contagi e 36 vittime.