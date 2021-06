Hub vaccinale di Monreale, alto il numero di dosi disponibili, possibilità pure per gli over 20

Il termine per prenotarsi, frattanto, è stato prorogato fino alle 10 di domani

MONREALE, 15 giugno – Vaccinazione estesa anche agli over 20 e prenotazioni prorogate fino a domattina alle 10 per il prossimo hub vaccinale che sarà realizzato a Monreale nel prossimo weekend. Lo rende noto il sindaco Alberto Arcidiacono.

La decisione maturata dopo che l’Asp ha messo a disposizione un gran numero di vaccini e che vi é ancora grande disponibilità in quanto è pervenuto finora un numero inferiore di richieste. Il luogo deputato a questo appuntamento vaccinale è sempre quello della chiesa di San Gaetano.

Dagli over 20 in su e tutti gli aventi diritto, residenti nel territorio monrealese potranno prenotarsi collegandosi al sito del Comune www.comune.monreale.pa.it e verrà data loro risposta con mail.