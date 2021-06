Monreale, tre i positivi dell’ultima settimana, sette quelli attuali

Decisiva la sempre più intensa campagna vaccinale

MONREALE, 15 giugno – Anche Monreale, fortunatamente, sembra liberarsi pian piano dalla morsa del Covid. E così, se mentre intorno a metà aprile erano circa 150 i positivi nella cittadina normanna, adesso quelli dell’ultima settimana sono soltanto tre e sono sette quelli attuali nel nostro territorio.

A renderlo noto, con comprensibile soddisfazione, è il sindaco Alberto Arcidiacono. Il dato deve essere letto, come un decremento fisiologico, come del resto, per fortuna, avviene su tutto il territorio nazionale, con il virus che sta gradualmente allentando la sua presa, ma anche come il frutto della sempre più incisiva campagna vaccinale che, anche a Monreale, comincia a diventare determinante.

Detto in un articolo a parte del prossimo appuntamento nella chiesa di San Gaetano, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, va ricordato di come tantissimi altri monrealesi abbiamo già scelto la strada dell’immunizzazione sfruttando altri hub vaccinale nella provincia. Il tutto, pertanto, contribuisce fortemente ad un sensibile calo della curva epidemiologica.