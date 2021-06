Manuela Quadrante nominata consulente per la promozione del territorio

“Continuerò a spendermi per la mia città”

MONREALE, 18 giugno – Alla luce delle sfide che si stanno aprendo per la città di Monreale in questa fase di rilancio, dopo il durissimo periodo della pandemia, il sindaco Alberto Arcidiacono con la sua amministrazione, al fine di creare un coordinamento di lavoro, ha nominato consulente per la “Promozione del Territorio, Manuela Quadrante che vanta una esperienza nei settori della musica , dell’arte e della cultura .

“Ringrazio il sindaco per la fiducia. Sarò lieta di continuare a spendermi, in continuità come ho sempre fatto per la mia città, in un campo come la promozione territoriale che rappresenta senza dubbio uno dei volani propulsori per una centro a vocazione fortemente attrattiva come Monreale”.