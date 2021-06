Coronavirus, 170 i nuovi casi in Sicilia. La variante Delta continua a preoccupare

In arrivo la cessazione delle restrizioni finora vigenti

MONREALE, 18 giugno – Il governatore regionale Nello Musumeci ha annunciato con un post sulla sua pagina Facebook l’imminente ingresso della Sicilia in zona bianca, con conseguente revoca di tutte le restrizioni vigenti, che cesseranno da lunedì 21 giugno.

Intanto il commissario straordinario nazionale per l’emergenza Covid, Emanuele Figliuolo, ha fatto sapere alle regioni che sarà necessario documentare, per fasce d’età, tutti i casi in cui le persone non si sottoporranno alla somministrazione del farmaco anti Covid. La diminuzione delle vaccinazioni per gli over 60, secondo il generale, si accompagnerebbe all’apertura delle stesse ai target anagraficamente più giovani.

La variante delta del coronavirus, che nelle ultime ore ha destato non poche preoccupazioni, ha contagiato una ragazza in provincia di Agrigento. La stessa, rientrata dal Regno Unito, non è la prima a essere risultata positiva a tale mutazione del virus, che ha colpito anche alcuni migranti sbarcati a Lampedusa a maggio e un marittimo di origini indiane, fatto sbarcare a Palermo da una nave Msc Crociere.

I casi di positività al Covid-19 riscontrati oggi nella nostra Isola sono 170, a fronte di 3.573 tamponi molecolari e 10.635 test rapidi processati. Nelle ultime ventiquattro ore si registrano 3 vittime e un numero di dimessi guariti pari a 366 unità, mentre gli attuali positivi alla malattia sono 5.702. Di questi, i ricoverati in degenza ordinaria e in terapia intensiva sono rispettivamente 289 e 30 (con un calo di 29 e 5 unità rispetto alla giornata precedente); a oggi sono state raggiunte le 3.420.226 dosi inoculate dall’inizio della campagna vaccinale. In tutta la penisola sono stati accertati 1.147 nuovi contagi e 35 decessi.