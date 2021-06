Covid, a Monreale vaccini open anche per gli over 12

Covid, a Monreale vaccini open anche per gli over 12

Possono recarsi all’hub di San Gaetano accompagnati da almeno un genitore

MONREALE, 19 giugno – Una importante novità arriva dall’hub vaccinale allestito nella chiesa di San Gaetano, dove ieri è cominciato il terzo appuntamento per immunizzare la popolazione monrealese dal covid.

L’amministrazione comunale, infatti, rende noto che, a partire dalle 11 di oggi, prenderà il via pure la vaccinazione open per gli Over 12, purchè accompagnati da almeno un genitore.

Gli interessati, pertanto, potranno recarsi presso l’hub e prendere contatti con gli addetti ai lavori per ricevere la somministrazione vaccinale.