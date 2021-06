Borsa del turismo di Napoli: c’è anche Monreale

Sotto i riflettori l’itinerario arabo-normanno e le eccellenze enogastronomiche

NAPOLI, 19 giugno – All’inaugurazione dello stand della Regione Siciliana alla Borsa del turismo di Napoli era presente anche Monreale con i suoi capolavori dell’arte arabo-normanna, con le immagini del patrimonio di storia, cultura, tradizioni, che ha accolto, buyers nazionali e internazionali e migliaia di visitatori.

Nel corso della manifestazione che si chiuderà domani sono stati presentati i percorsi turistici: primo fra tutti l’itinerario arabo-normanno e le eccellenze enogastronomiche della città, come il vini doc e altre produzioni uniche come i biscotti di Monreale. L’iniziativa è stata organizzata dall’assessorato regionale al Turismo che ha coinvolto il Comune di Monreale attraverso l’assessorato al Turismo guidato da Geppino Pupella che ha organizzato un lavoro di promozione in conformità alle linee guida dell'assessorato regionale al Turismo che intende valorizzare i percorsi e gli itinerari turistici che coinvolgono più comuni e realtà locali.