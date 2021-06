Coronavirus, sono 183 i nuovi casi in Sicilia. Open day con Pfizer e Moderna da domani a martedì

Per aderire all’iniziativa, indirizzata agli over 60, non sarà necessaria la prenotazione

PALERMO, 19 giugno – È stata voluta dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza l’iniziativa open day del 20, 21 e 22 giugno, grazie alla quale i cittadini di 60 o più anni d’età potranno vaccinarsi senza bisogno di effettuare la prenotazione.

Si potrà aderire in tutti i centri vaccinali dell’Isola, dove i farmaci somministrati saranno quelli di Pfizer o, in alternativa, Moderna; anche i soggetti che presentano patologie lievi sono inclusi nel target degli aventi diritto a ricevere il siero anti Covid in tale occasione.

Intanto sono 183 i casi di positività al Covid-19 riscontrati nella nostra regione nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 4.472 tamponi molecolari e 9.053 test rapidi effettuati. Il bollettino segnala 5 decessi e 265 guarigioni, mentre il numero degli attuali positivi si attesta a 5.615 unità.

Di questi, 268 sono ricoverati in degenza ordinaria (-21) e 28 in terapia intensiva (con un calo pari a 2 unità rispetto alla giornata precedente). A oggi le dosi di vaccino somministrate complessivamente negli hub preposti sono 3.465.526, con un ritmo che si aggira attorno alle 40 mila vaccinazioni giornaliere, mentre in tutta Italia sono stati accertati 1.197 nuovi contagi da coronavirus e 28 decessi.