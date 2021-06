Si è spenta Laura Raimondo, storica levatrice di Monreale

Migliaia le partorienti che ha assistito in 50 anni di attività. Aveva 98 anni

MONREALE, 20 giugno – Si è spenta all'età di 98 anni Laura Raimondo, conosciuta da tutti come la "signora Laura”, la donna che per un cinquantennio, dal 1940 al 1990, ha aiutato le puerpere monrealesi a partorire.

Con la borsa sempre pronta, partiva a qualsiasi ora del giorno e della notte per assistere le partorienti, interpretando il suo lavoro come una missione. In anni in cui la sindrome da depressione post partum era ignota, aveva intuito le difficoltà psicologiche delle donne dopo aver dato alla luce un figlio. Le sosteneva e le aiutava fino a quando non fossero in grado di cavarsela da sole. Donna "rivoluzionaria" in una società impregnata di maschilismo, aveva cominciato a studiare dopo la nascita del terzo figlio ed era stata una delle prime a mettersi al volante. È morta così com'è vissuta, con dignità e circondata dall'affetto dei familiari.