Monreale, un cane aggredisce un bambino in piazza Guglielmo

L’episodio ieri pomeriggio. Fortunatamente solo lievi ferite per il piccolo

MONREALE, 20 giugno – Forse bisognerà prendersi qualche dispiacere serio, prima che si affronti in maniera definitiva il problema dei randagi a Monreale. A poco, forse a nulla, sono valse le decina di segnalazioni che da più parti sono state effettuate.

Ieri l’ennesimo episodio, forse quello che più ha suscitato preoccupazione, dal momento che ad essere stato aggredito da un randagio è stato un bambino, il piccolo Andrea di soli 7 anni.

Il bimbo era in compagnia del papà, nella centralissima piazza Guglielmo, quando intorno alle 18 uno dei tre cani randagi che bivaccavano nei pressi, un animale di grossa taglia, per motivi imprecisati, ma che, sinceramente, non hanno alcuna rilevanza, lo ha aggredito addentandolo sulla coscia, sotto il gluteo.



Immediati sono scattati i soccorsi ed il piccolo è stato accompagnato subito al pronto soccorso dell’ospedale dei Bambini, riportando "fortunatamente" solo due “buchi”, uno squarcio nei pantaloncini, escoriazioni e tanta paura.

Della vicenda si è interessato pure il sindaco Alberto Arcidiacono che si è tenuto in contatto con i familiari, annunciando di voler far visita al piccolo. Della vicenda è stata informata pure la Stazione dei carabinieri di Monreale.

Al di là del fatto, che – fortunatamente – si è concluso senza gravi conseguenze, resta intatto e sotto gli occhi di tutti il grosso problema dei cani randagi, che, soprattutto nelle ore notturne, nella zona del parcheggio comunale e di via Biagio Giordano, come la nostra testata ha più volte documentato, la fanno da padroni, aggredendo passanti, automobilisti e soprattutto motociclisti.

Oggi più che mai, alla luce dei fatti che periodicamente si ripetono, è necessario intervenire prima di dover fare i coni con qualche brutta notizia, ben più grave di quelle finora raccontate.