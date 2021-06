Scuola Margherita di Navarra, finanziato il progetto per l’azione 10.7 del PO FESR 2014-2020

Il progetto presentato nello scorso mese di marzo risulta tra quelli ammessi dall’assessorato regionale dell’Istruzione

MONREALE, 20 giugno – L’istituto comprensivo statale ''Margherita di Navarra'' nello scorso mese di marzo ha presentato uno specifico progetto per l’azione 10.7 a valere sui fondi del PO FESR 2014-2020, messi a disposizione dagli avvisi emanati dalla Regione siciliana.

Il bando in questione riguardava l’azione 10.7, prevedendo azioni di riqualificazione degli ambienti a favore della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative. La dotazione finanziaria era interamente destinata alle scuole statali primarie e secondarie di I e II grado, secondo quanto definito dall’assessorato regionale all’Istruzione e Formazione professionale.

Rispetto a questa linea di intervento, la scuola ha presentato un progetto, in programma da tempo ma non ancora concretizzato, per il finanziamento delle opere di realizzazione di un collegamento esterno, attraverso una passerella in struttura metallica, dalla scala di emergenza esistente nel plesso di scuola primaria di Pioppo sino alla via Giovanni Paolo II.

Sarà dunque realizzato un collegamento alle spalle dell’edificio scolastico rispetto alla via Provinciale con la prospiciente via Giovanni Paolo II che conduce al plesso centrale della scuola media. L’ufficio tecnico comunale di Monreale in sinergia con la scuola ha così predisposto un documento progettuale di massima che ha definito la fattibilità dell’intervento per un importo complessivo di 40.915 euro. Adesso, dopo la valutazione dell’istanza da parte dell’assessorato, il progetto presentato è risultato ammesso a finanziamento per cui seguiranno i necessari adempimenti richiesti dalla Regione per la realizzazione dell’opera.</p> <p>‘’Sono davvero felice di aver raggiunto questo obiettivo - ha dichiarato il dirigente scolastico, Patrizia Roccamatisi- perseguito da tanto tempo. L’occasione dei bandi regionali insieme con la proficua collaborazione dell’amministrazione comunale e del competente ufficio tecnico, che ringrazio per il lavoro svolto, ci ha permesso di raggiungere questo risultato. L’opera consentirà di disporre di un’ulteriore via di collegamento tra il plesso di scuola primaria e la rete stradale così da permettere più agevoli le operazioni di ingresso ed uscita da scuola’’.</p> <p>