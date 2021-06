Coronavirus, 135 nuovi casi in Sicilia. Nessuna vittima

Il numero dei dimessi guariti si attesta invece a 330 unità

PALERMO, 20 giugno – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 135 i casi di positività al coronavirus registrati in Sicilia, di cui 21 a Palermo e 33 in provincia di Catania. I contagi sono emersi da 5.835 analisi effettuate, tra tamponi molecolari (2.581) e test rapidi (3.254).

La situazione epidemiologica nella nostra Isola presenta anche 190 dimessi guariti e nessuna nuova vittima. Attualmente 5.560 siciliani si trovano a dover fronteggiare il contagio, e di questi 265 sono ricoverati con sintomi (con un calo pari a 3 unità) e 26 in terapia intensiva (-2); rimane in aumento il numero delle somministrazioni effettuate, che a oggi si attesta a 3.502.444 unità. In tutta Italia si accertano 881 contagi in più e 17 vittime.