Fiumelato, l’occhio della telecamere nascosta scova i furbetti del sacchetto

Arcidiacono: “E’ solo l’inizio. Presto le immagini anche di altri luoghi”

MONREALE, 21 giugno – Sono in tanti a sperare che questa sia la volta buona. La volta in cui il senso civico pari a zero possa essere una volta e per tutte sanzionato, anzi pesantemente bastonato. Il proposito arriva direttamente dal sindaco, Alberto Arcidiacono e trova il favore del mondo dei social.

Lo spunto lo danno le immagini di una telecamera nascosta, posta a bordo strada a Fiumelato, dove cittadini senza senso civico, anzi senza educazione, sono soliti conferire selvaggiamente i rifiuti, infischiandosene delle più elementari regole del vivere civile. Le immagini, delle quali mostriamo un frame, tra l’altro, sono state pubblicate dallo stesso primo cittadino sul suo profilo facebook.

Immagini che fanno cadere le braccia a terra: cittadini che si fermano con la macchina, gettano il loro sacchetto e vanno via. Solo che stavolta il mazzo dei tarocchi ha fatto uscire la “Luna Nera”, perché l’occhio implacabile della telecamera ha immortalato il loro gesto incivile, senza remissione di peccati. Un gesto che costerà caro ai trasgressori , se è vero che stanno già per partire contravvenzioni da 600 euro per violazione dell’ordinanza sindacale sul corretto conferimento dei rifiuti.



Ma c’è di più: il sindaco Arcidiacono, infatti, annuncia che presto sui social arriveranno le immagini di altre telecamere poste al bivio Fiore, a fondo Pasqualino, al Carmine, in via Aldo Moro. “Il verbale di 600 euro – dice il sindaco – non ricompenserà mai il danno ambientale provocato ma almeno ricorderà agli infrattori un po’ di senso civico e di rispetto. Rispettare le regole costa meno di non farlo. Vedrete”.