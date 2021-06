L’ingegnere Busacca assolto, chi gli pagherà i danni?

Russo: “Lesa fortemente la sua immagine, compromessa la sua carriera”

MONREALE, 23 giugno – “La sentenza con cui qualche giorno fa è stato assolto l’ingegnere Maurizio Busacca, dirigente apicale del comune di Monreale e finalmente lo riabilita pienamente, rischia di costare cara all’amministrazione comunale”.

Lo afferma Silvio Russo, Rsu dei dipendenti comunali ed ex segretario cittadino della Cgil, a proposito del provvedimento del tribunale del Lavoro di Palermo che ha stabilito la non colpevolezza del dirigente dell’ufficio tecnico, in merito alla vicenda della scuola materna di via Polizzi. Un’assoluzione, tra l’altro, che arriva dopo quella relativa al cimitero, che –anche quella – riabilitato la figura professionale di Busacca.

“Questa spiacevole vicenda – continua Russo – ha leso fortemente l’immagine professionale del dirigente, pregiudicandone al tempo stesso le possibilità di carriera anche eventualmente presso altri enti. Adesso però sorge una domanda: se l’interessato dovesse citare in giudizio il comune per gli evidenti danni subiti, chi pagherà? Tra l’altro non mi pare di ricordare che altri dirigenti, che non hanno mai avuto il carico di lavoro sproporzionato che ha avuto lui, siano stati oggetto di analoghi provvedimenti. Erano bravi gli altri e lui solo era quello scarso? Non vorrei che sia stato il capro espiatorio di tante situazioni e forse perseguitato”.