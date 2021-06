Bimbo azzannato in piazza Guglielmo, ma i randagi sono ancora là

Il problema, però, necessiterebbe di una soluzione in tempi rapidi

MONREALE, 23 giugno – Sembra che non sia successo nulla. Che il piccolo Andrea, un bimbo di soli 7 anni, non abbia subìto niente. I cani, anche di grossa taglia, che stazionano in piazza Guglielmo, come già sperimentato, mettendo a rischio l’incolumità dei passanti, bambini in primis, sono ancora lì.

La foto che qualcuno dei lettori ci ha segnalato, testimonia come il problema, purtroppo, non sia stato risolto e come sia ancora sotto gli occhi di tutti. Eppure, se prima il pericolo che i cani potessero azzannare qualcuno era teorico ed ipotetico, da sabato pomeriggio è diventato reale. Un bimbo addentato, finito al Pronto Soccorso, con i pantaloncini squarciati e soprattutto con un carico di paura che difficilmente potrà dimenticare.

La risoluzione del problema, però, ormai non è più rinviabile. Toccherà all’amministrazione comunale stabilire come. Toccherà all’amministrazione farlo possibilmente presto. Prima di prenderci tutti assieme qualche altro dispiacere. Prima che un bimbo di turno finisca nuovamente all’ospedale.