Randagismo, domani il Comune presenta il suo piano

L’assessore Naimi: “Purtroppo il problema nasce dall’abbandono. Individueremo delle soluzioni”

MONREALE, 24 giugno – Un passo avanti per individuare una valida soluzione al difficile problema del randagismo, che diventa di sempre maggiore portata. Domani potrebbe essere un giorno importante, quello in cui il Comune presenterà un progetto finalizzato proprio ad attenuare la problematica.

Della questione si sta interessando l’assessore alla Polizia Municipale, Paola Naimi, la cui delega comprende pure la questione randagismo. In pratica, spostati da piazza Guglielmo quei cani che stazionano in branco, uno dei quali sabato scorso ha aggredito il piccolo Andrea, un bimbo di soli sette anni, cosa che dovrebbe avvenire oggi, si provvederà ad individuare delle altre soluzioni per diminuire la presenza di randagi sul territorio. In programma un censimento degli animali, ma pure la sterilizzazione della femmine una microchippatura, favorendo l’adozione.

La questione del randagismo ho cercato di affrontarla dal giorno dopo il mio insediamento – afferma l’assessore Naimi – È un argomento molto delicato e alquanto difficile da affrontare perché ritengo che se non ci fosse chi abbandona i cani non esisterebbe il fenomeno, ma questo c'è e una soluzione bisogna pur trovarla. Domani presenteremo un progetto che ha attirato la mia curiosità e ritengo sara' molto utile per la gestione dei cani randagi, non è la soluzione ma senza dubbio, con la collaborazione da parte di tutti, proveremo a gestirlo nel miglior modo possibile”.