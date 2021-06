Poggio San Francesco, la giunta regionale approva il finanziamento per le opere di adeguamento del centro Maria Immacolata

Mario Caputo (FI): "Seguirò il progetto in commissione UE. Grazie all'impegno dell'assessore Falcone verrà ristrutturato un importante complesso religioso"

MONREALE, 24 giugno – "Ieri, la Giunta regionale di Governo, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, ha approvato il finanziamento del progetto di adeguamento straordinario ed ordinario del complesso di Maria Santissima Immacolata di Poggio San Francesco. Il progetto, unitamente agli altri, verrà trasmesso alla Commissione parlamentare per i Rapporti con la Unione Europea per impegnare i fondi Cipe."

A dichiararlo è Mario Caputo deputato regionale di Forza Italia e componente la commissione UE che ha condiviso la richiesta inviata lo scorso anno dal responsabile del centro religioso Don Ferdinando Toia. "Grazie al finanziamento per l'importo di euro 600 mila - ha aggiunto Mario Caputo - verranno realizzati interventi di manutenzione e ristrutturazione ordinaria e straordinaria, eliminazione delle infiltrazioni provenienti dalle coperture, rifacimento dei prospetti, intonaci esterni ed eliminazione delle coperture in amianto. Sono grato all’assessore Marco Falcone per avere condiviso l'importanza di salvaguardare e ristrutturare una struttura di grande importanza per il nostro territorio da sempre utilizzata per attività religiose, sociali e benefiche oltre che divenuta negli anni un centro per congressi e convegni. Sono questi - ha concluso Mario Caputo - i progetti che vanno finanziati e che rilanciano il nostro territorio. Seguirò il progetto in commissione UE che, successivamente al voto, verrà trasmesso al Cipe per la copertura finanziaria".