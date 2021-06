Ancora inutilizzabili alcune pompe di sollevamento, persistono i disagi nell’erogazione idrica

Interessata la frazione di San Martino delle Scale e alcune zone del centro abitato monrealese

MONREALE, 24 giugno – A causa di guasti Enel continuano i disservizi che hanno causato problemi al Pozzo Rinazzo, dove sono rimaste spente ancora una volta le pompe situate nella frazione di San Martino delle Scale che approvvigionano la parte alta di Monreale.

Il problema riguarda l’impianto Enel che non è stato ancora risolto. Pertanto, attualmente non è stato possibile provvedere all’erogazione dellacqua nella zona interessata e nella parte alta di Monreale ed esattamente in via Regione Siciliana via Togliatti, zona Carrubella e zone limitrofe.

L’amministrazione comunale rende noto, frattanto, che per motivi di manutenzione alla rete idrica e del pozzo Rinazzo, le cosiddette prove di carico, nella frazione di San martino delle Scale, da domani l’acqua verrà erogata fino e non oltre le ore 17.