Nuovo look per via Baronio Manfredi, cominciati i lavori di posa dell’asfalto

Scorre ancora il calendario di interventi disposto dall'amministrazione comunale

MONREALE, 24 giugno - Sono ufficialmente partiti oggi i lavori di asfaltatura che interesseranno la via Baronio Manfredi

Prosegue dunque - in continuità con quanto già fatto nei mesi passati in altre zone - l'attività dell'amministrazione comunale che, prestando fede al più volte citato calendario di interventi pubblici, ha dato il via libera, per la giornata odierna e per quelle che seguiranno, alla posa del nuovo asfalto sul lungo tratto della via Baronio Manfredi. Dei punti in cui il dissesto del manto stradale si faceva più profondo e per questo assai pericoloso, ci siamo occupati molte volte nel corso degli ultimi anni.