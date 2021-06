Coronavirus, 119 nuovi casi in Sicilia. Al Museo Salinas successo per l’iniziativa ''VaccinArte''

Ad aderire circa 150 persone, tra cui l’assessore regionale ai Beni culturali Alberto Samonà

PALERMO, 24 giugno – Un ritorno alla normalità attraverso la riscoperta dell’arte e del patrimonio culturale: è l’auspicio che ha accompagnato l’iniziativa “VaccinArte”, alla quale il Museo Salinas di Palermo ha fatto da sfondo.

La possibilità di ricevere il farmaco anti Covid e di godere del fascino di opere e reperti archeologici ha interessato e coinvolto circa 150 persone, tra cui l’assessore regionale ai Beni culturali Alberto Samonà, la direttrice del polo museale Caterina Greco e il dirigente generale dei Beni culturali Sergio Alessandro.

“Siamo felici di trovarci stasera in questo luogo unico. È un'iniziativa che abbiamo già ripetuto a Catania e Messina e che coniuga la prevenzione con la cura dello spirito nel nome della bellezza. E' importante, in una fase in cui speriamo di essere sul punto di lasciarci alle spalle la pandemia” ha affermato Samonà ai microfoni del Giornale di Sicilia. “VaccinArte” è stata salutata con entusiasmo anche dal commissario straordinario provinciale per l’emergenza, Renato Costa.

Intanto sono 119 i nuovi contagi da coronavirus riscontrati nella nostra regione, a fronte di 5.094 tamponi molecolari e 11.868 test rapidi processati. Il bollettino segnala 6 decessi, 268 guarigioni e un numero di vaccinati pari a 3.666.620 unità. Delle 4.753 persone attualmente positive al Covid-19, 212 sono ricoverate con sintomi (-19) e 27 in terapia intensiva (con un incremento di 2 unità rispetto a ieri). In tutta la penisola sono stati registrati 927 nuovi casi e 28 vittime.