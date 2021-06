Via Esterna Cretazze, iniziati i lavori di adeguamento e messa in sicurezza del ponte crollato

Sarà edificato un muretto di contenimento

MONREALE, 26 giugno – Tirare respiri di sollievo adesso è finalmente consentito. Mettere un punto a una questione annosa, pure. Sono finalmente iniziati già da qualche settimana i lavori di adeguamento del pericoloso ponte di via Esterna Cretazze, più volte posto all'attenzione delle diverse amministrazioni.

Il tratto viario – lungo qualche chilometro e trafficatissimo per via delle numerose abitazioni che su di esso insistono – ormai da anni infatti versava in uno stato indescrivibilmente critico, specialmente proprio in corrispondenza di quello stesso ponte che – al buio – poteva senza timor di smentite trasformarsi in trappola. L'assenza di illuminazione alimentava il pericolo, soprattutto dunque nelle ore notturne, che qualche macchina potesse non accorgersi della sporgenza, sulla quale da tempo non figuravano né guardrail né alcun segnalatore di pericolo. Se a questo aggiungiamo il fatto che la pericolosissima sporgenza era praticamente invisibile data la folta vegetazione spontanea e le erbacce che avevano provveduto a coprirla del tutto, ci si accorge di come le segnalazioni – tanto all'amministrazione quanto alla nostra testata – non fossero poi così ingiustificate.

Adesso dunque la questione sembra essere stata finalmente presa in considerazione, con gli operai che al momento stanno provvedendo non soltanto a mettere in sicurezza il ponte, ma anche ad allargare un poco la carreggiata, ripristinando di fatto quel mezzo metro crollato già parecchio tempo fa. Al margine, a quanto sembra, potrebbe addirittura essere posto un muretto di contenimento, visibile e sicuro.