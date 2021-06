Coronavirus, sono 67 i nuovi casi in Sicilia. 6 le vittime

Ad aver ricevuto il vaccino nella nostra Isola sono 3.704.434 persone

PALERMO, 25 giugno – Sono 67 i casi di positività al Covid-19 riscontrati nella nostra regione nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 2.651 tamponi molecolari e 8.981 test rapidi effettuati. Il bollettino segnala 6 decessi e 383 guarigioni, mentre il numero degli attuali positivi si attesta a 4.431 unità.

Di questi, 198 sono ricoverati in degenza ordinaria (con un calo pari a 14 unità) e 23 in terapia intensiva (-4). A oggi le dosi di vaccino somministrate complessivamente negli hub preposti sono 3.704.434, mentre in tutta Italia sono stati accertati 753 nuovi contagi e 56 decessi.