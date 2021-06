Grisì, la Tek Infrastrutture si aggiudica l’appalto per la messa in sicurezza dopo l’alluvione

Si tratta di opere strutturali ed idrauliche

MONREALE, 26 giugno – E’ stata espletata ieri la gara per la realizzazione di opere strutturali ed idrauliche per la messa in sicurezza dell’abitato di Grisì, dopo l’alluvione del settembre 2019.

I dettagli dell’iter tecnico e finanziario sono stati curati dall’assessore comunale ai Servizi a rete, Geppino Pupella , dal Rup, Vittoriano Gebbia e dal funzionario Nicola Giacopelli che hanno collaborato con il dipartimento regionale della Protezione Civile, che oltre a finanziare interamente l’opera ne ha curato la progettazione esecutiva.

“Il nostro impegno per le frazioni continua anche attraverso progetti concreti come questo - afferma il sindaco Alberto Arcidiacono - che oltre a mettere in sicurezza i luoghi , prevede anche miglioramenti alla viabilità “.

. “Mi è doveroso esprimere – dichiara l’assessore Pupella – il mio ringraziamento al Presidente della Regione Nello Musumeci che ha fortemente voluto questo intervento che mira a ripristinare la sicurezza del centro di Grisì fortemente colpita dall’ultimo alluvione nel settembre 2019. A seguito delle verifiche di legge verranno aggiudicati i lavori alla ditta TEK Infrastrutture di San Cipirello.

Un sentito ringraziamento per queste importanti opere che verranno realizzate, è stato espresso dal consigliere comunale Giulio Mannino, al presidente Musumeci, al presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, per la sensibilità mostrata verso la frazione di Grisì. “Un ringraziamento particolare voglio esprimerlo per il sindaco

Arcidiacono - ha concluso il consigliere Mannino - che la sera dell’alluvione si é recato subito a Grisì e insieme a tutti noi ha affrontato l’emergenza è già dall’indomani si è attivato per individuare una soluzione che oggi ci ha consentito di arrivare a questo risultato”