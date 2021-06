Scuole, al via il bando per l’adeguamento e la messa in sicurezza di palestre, aree gioco e mense

La scadenza per la partecipazione degli enti locali all’avviso pubblico del ministero dell’Istruzione è fissata per il 5 agosto

MONREALE, 30 giugno – È stato pubblicato lo scorso 28 giugno l’avviso pubblico del ministero dell’Istruzione destinato al finanziamento di azioni finalizzate al miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici nell’ambito del PON ''Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento'' 2014 – 2020.

Con questo avviso si intende dare la possibilità agli enti locali di rendere le palestre e le mense delle scuole più sicure, ma anche più funzionali ai processi di apprendimento. L’azione ha infatti come obiettivo quella di combattere la dispersione e l’abbandono scolastico, consentendo la creazione di ambienti sempre più accessibili per i giovani e idonei a favorire il tempo pieno nelle scuole.

Possono partecipare alla selezione pubblica tutti gli enti locali, concorrendo per uno o più edifici pubblici, delle regioni rientranti nell’asse di azione del PON, ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’importo massimo finanziabile per l’adeguamento funzionale o messa in sicurezza di palestre, aree gioco e impianti sportivi a uso didattico è pari a 350.000 euro; per l’adeguamento o l’allestimento di mense scolastiche l’importo massimo finanziabile è invece pari a 200.000 euro.

Per le candidature c’è tempo fino al prossimo 5 agosto attraverso l’area del sistema informativo predisposta dal ministero, sulla quale l’accreditamento propedeutico degli enti locali sarà possibile da oggi, 30 giugno, fino al 30 luglio. Gli enti locali all’atto della presentazione della candidatura dovranno essere in possesso di almeno un progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento proposto.