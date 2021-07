Covid, si è spento Salvatore Intravaia: non si era negativizzato da marzo

Aveva lavorato da amministrativo in alcune scuole monrealesi. Aveva 65 anni

MONREALE, 4 luglio – Si è spento oggi, all’età di 65 anni, dopo un lungo calvario durato circa tre mesi Salvatore Intravaia, ricoverato presso l’ospedale Cervello di Palermo nel reparto Covid. Non si era negativizzato da quando lo aveva contratto nello scorso mese di marzo.

Intravaia era una persona molto conosciuta e stimata a Monreale, anche per aver prestato servizio, da impiegato amministrativo, in alcune scuole cittadine, fino al giorno della pensione, avvenuta due anni fa, quando prestava servizio presso la scuola Morvillo

L’inizio del lungo calvario era cominciato quando Intravaia era stato trasportato all’ospedale Ingrassia di Palermo il 28 marzo scorso, giorno della Domenica delle Palme, a causa di una brutta forma di fibrosi polmonare con cui è stato costretto a fare i conti negli ultimi mesi, assieme ad altre gravissime patologie.

I suoi guai erano aumentati, dopo aver scoperto di essere diventato positivo al Covid. Particolare, questo, per il quale i familiari, avevano dato la colpa proprio al ricovero, sostenendo che il loro congiunto lo avesse contratto proprio nel nosocomio palermitano.



L’accusa, però, era stata respinta dall’Asp di Palermo che, attraverso una nota, aveva sostenuto che il ricovero era avvenuto nel pieno rispetto del protocollo, con tampone sia all’arrivo nel nosocomio, sia in prossimità delle dimissioni. Entrambi gli esami – diceva la nota Asp – avevano dato esito negativo al Covid 19, come avrebbe testimoniato anche la cartella clinica. Da allora Intravaia, però non si era negativizzato, fino al decesso odierno.

Della vicenda era stata messa al corrente pure l’amministrazione comunale, e non è escluso che la questione possa avere qualche strascico in altre sedi, perché i familiari, avevano annunciato battaglia legale. I funerali si terranno martedì alle 10,30 nella chiesa di Borgo Molara.

Alla famiglia Intravaia le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.