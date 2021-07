Covid-19, 102 nuovi casi in Sicilia. La regione è fanalino di coda per numero di vaccinati

Più di 500 mila over 50 mancano all’appello, e la regione è oggi la terza per numero di nuovi contagi

PALERMO, 4 luglio – Si attesta a 586.073 unità il numero dei siciliani che non hanno ancora ricevuto neanche la prima dose del siero anti Covid: di questi, la maggior parte nelle fasce d’età tra 50 e 59 anni e tra i 60 e i 69 anni (rispettivamente il 35,7% e il 27,4% dei target di riferimento).

La nostra regione rimane ultima in Italia per numero di vaccinati, seguita solo dalla Calabria nel caso delle somministrazioni indirizzate ai soggetti di più di 90 anni d’età.

La variante Delta potrebbe rendere l’immunità di gregge più complicata da raggiungere: rappresenta la più diffusa nel nostro Paese e potrebbe sostituire tutte le altre entro il mese di settembre. Nella nostra Isola sono stati riscontrati 102 nuovi casi di positività al Covid-19, su 3.585 tamponi molecolari e 2.812 test rapidi processati. Soltanto la Lombardia e la Campania hanno registrato più casi, mentre le vittime e i dimessi guariti sono stati rispettivamente 2 e 212.

Il numero complessivo dei vaccinati è sempre più vicino alle 4 milioni di unità (3.996.777) mentre gli attuali positivi alla malattia sono 3.563. Di questi, 158 sono ricoverati in degenza ordinaria (-4) e 15 in terapia intensiva (-2). In tutta la penisola si accertano 808 nuovi contagi da coronavirus e 12 decessi, con un tasso di positività dello 0,57%.