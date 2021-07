Hub di San Gaetano, più di duemila i cittadini vaccinati in questo fine settimana

Il totale sale a circa 7.500 somministrazioni effettuate

MONREALE, 4 luglio – Sono 2.050 i cittadini monrealesi che hanno ricevuto la somministrazione del vaccino anti-covid nel corso del 4° appuntamento vaccinale organizzato in questo fine settimana dal Comune di Monreale in collaborazione con l’Asp di Palermo.

Anche in questo weekend le operazioni di vaccinazione si sono svolte nel migliore dei modi, in virtù di un’organizzazione ormai collaudata che anche in questo caso ha dato i suoi frutti. Tanti i soggetti coinvolti dal Comune: medici, infermieri, farmacisti, dipendenti comunali, volontari di Protezione Civile, forze dell’ordine, associazioni varie. Ciascuno ha fatto egregiamente la sua parte consentendo di ottenere questo importante risultato.

Con queste altre 2.050 dosi iniettate, diventano circa 7.500 le somministrazioni effettuate a cittadini che hanno ricevuto l’immunizzazione nel corso dei quattro appuntamenti organizzati. Adesso, verosimilmente, in attesa di capire se potranno essere organizzati dei nuovi hub, per un po’ l’organizzazione registrerà un periodo di sosta, in coincidenza con la minore presenza di cittadini in città, con l’approssimarsi del tradizionale periodo di vacanze e di villeggiatura.