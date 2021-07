Una notte all’insegna della sicilianità, ieri sera al Collegio di Maria lo spettacolo ''Note e Nostalgia''

Tra letture di poeti legati alla nostra terra e classici della musica siciliana, lo spettacolo ha contribuito all’inizio della stagione estiva monrealese. LE FOTO

MONREALE, 5 luglio – Si è svolta ieri sera nei locali del Collegio di Maria, riscuotendo grande successo, la manifestazione poetica “Note e Nostalgia”, nata da un’idea di Romina Lo Piccolo e Maria Modica.

Al progetto, creato in collaborazione con Autolinee Giordano e l’assessorato comunale Turismo e Spettacolo, hanno partecipato Vincenzo Giaconia, come voce narrante, il Trio Trinacria, che ha realizzato gli interludi musicali, e quattro giovani monrealesi, come lettori dei brani tratti dagli autori (Ibn Hamid, Antonio Veneziano, Salvatore Quasimodo, Leonardo Sciascia, Bufalino, Giovanni Falcone): Giulia D’Amico, Antonio Minasola, Gabriele Rispetta e Marco Sferruzza.

All’evento erano presenti circa un centinaio di persone, tutte registrate precedentemente tramite mail per vi della normativa anti-covid.

Tra queste anche il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e l’assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella, i quali hanno anche fatto un piccolo intervento finale.

Dopo “MoodArt Monreale”, “Note e Nostalgia” è stato il secondo evento che ha contribuito alla partenza della stagione estiva monrealese, dopo che le restrizioni dovute alla pandemia ne hanno frenato lo svolgimento.