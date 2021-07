''Al Balhara Resort & Spa'', il nuovo albergo sarà inaugurato a Monreale il 16 luglio

Sorgerà nell’area dell’ex Genoardo Park Hotel. Previste un centinaio di assunzioni

MONREALE, 6 luglio – Sorgerà a Monreale il nuovo “Al Balhara Resort & Spa”, nato da un ingente investimento (10 milioni di euro) della Montalbano Group.

La sua estensione sarà di 22 mila metri quadrati edospiterà 110 camere di lusso comprensive di spa privata; la location sarà inoltre arricchita da duecento alberi d’ulivo. Un’attrazione turistica che prevede già circa cento posti di lavoro, un luogo senza precedenti che saprà coniugare paesaggio, design, storia e tradizioni, nonché alta cucina.

La struttura, che troverà posto proprio al centro dell’itinerario arabo-normanno dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, sarà inaugurata il 16 luglio e riceverà gli ospiti fino al mese di ottobre: si dovrà infatti attendere la primavera 2022 per la sua attività a pieno regime. La Montalbano Group ha scelto l’area dell’ex Genoardo Park Hotel per questo nuovo progetto, in collaborazione con Life Resorts, il soft brand di White, una società di consulenza per viaggi e soggiorni luxury. E sono già trapelati alcuni dettagli riguardanti la composizione del grande albergo che presto accoglieremo nel nostro territorio comunale.

“All’interno di Al Balhara si troverà il top di categoria: due piscine di cui una riservata alla clientela vip con aree dedicate ed esclusive; una Spa da mille metri quadrati; area Club, zona termale; quattro campi di padel e un campo da tennis; tre ristoranti di cui uno internazionale, tre bar, terrazze con comfort zone, bar, cinema, shopping centre, information point e servizi navetta per i clienti per potere raggiungere località di mare e montagna. Nella struttura saranno organizzati eventi culturali, mostre e festival: spazio ad artisti internazionali e locali. Al Balhara sarà l’unico Resort in Sicilia ad avere la certificazione Ha-Lal che garantisce alla clientela araba il rispetto della tradizione alimentare e gli standard richiesti” si legge in una nota della Montalbano Group.