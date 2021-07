Muore al centro dialisi, autopsia chiarirà le cause del decesso di una monrealese

Maria Grazia Lo Presti, 67 anni, è deceduta mercoledì scorso

MONREALE, 6 luglio – Potrebbero essere noti nei prossimi giorni cause ed altri particolari relativi al decesso di Maria Grazia Lo Presti, 67 anni, dipendente in pensione del Comune di Monreale, che si è spenta mercoledì scorso al centro dialisi di corso Pisani, dove si era recata per una seduta.

La donna, molto conosciuta in città, da poco meno di un anno si sottoponeva a trattamento dialitico per via di una insufficienza renale. Mercoledì, come di consueto, si era recata presso quel centro intorno a mezzogiorno, poi intorno alle 14 il decesso, probabilmente per un arresto cardiaco, del quale sono stati subito informati i familiari.

Sul posto si sono recati i carabinieri ed il medico legale, che, insieme al piemme di turno, ha disposto l’esecuzione dell’autopsia. La salma, pertanto, è stata trasportata al policlinico di Palermo, in attesa, appunto, dell’esame autoptico, che avverrà, verosimilmente, nei prossimi giorni. Soltanto dopo questa procedura, sarà possibile celebrare le esequie.

Maria Grazia Lo Presti era apprezzata e stimata per la sua gentilezza e la sua disponibilità. Chi l'ha conosciuta la ricorda come una persona solare e sorridente.

Ai familiari di Maria Grazia Lo Presti le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.