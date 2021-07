Scomparsa di Maria Grazia Lo Presti, ieri effettuata l’autopsia, domani le esequie

Tra qualche mese si conosceranno gli esiti dell’esame

MONREALE, 8 luglio – Saranno celebrati domani mattina, alle 10,30, nella chiesa di Santa Teresa a Monreale i funerali di Maria Grazia Lo Presti, la 67enne monrealese deceduta la settimana scorsa nel corso di una seduta di dialisi ala quale si era sottoposta.

Ieri, frattanto, sulla salma della donna è stata effettuata l’autopsia che dovrà dire qualcosa in più sulle cause e sulle circostanze del decesso, avvenuto, per un arresto cardiaco. Dall’esame autoptico, però, non trapela nulla e i familiari potranno sapere qualcosa solo fra qualche mese.

In questi giorni sono stati numerosissimi i messaggi di cordoglio e di dispiacere per la scomparsa di una donna che tutti ricordano come una persona di estrema gentilezza e di grande disponibilità verso tutti.

La donna, fino ad un paio d’anni fa, era una dipendente del Comune, poi si era ritirata in pensione per conclusione della sua carriera lavorativa.