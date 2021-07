Tombini scoperti? Qualche ''lapazza'' e il gioco è fatto

Compiuto un primo intervento presso i pozzetti d’ispezione dell’impianto di illuminazione di via Regione Siciliana

MONREALE, 8 luglio - Con un po’ di retorica, avevamo sollevato la questione appena tre giorni fa e per dovere di cronaca riteniamo opportuno segnalarvi che, un primo intervento, seppur temporaneo, è stato fatto.

Erano stati gli stessi residenti ad esprimere le proprie perplessità circa l’assenza dei coperchi in ghisa volti ad occludere i tombini d’ispezione dell’impianto di illuminazione di via Regione Siciliana. Nello specifico, quelli posti in prossimità dei civici 70 e 95. Il primo, è stato disostruito dal tronco di legno e dai frammenti di pannelli in polistirolo e successivamente tappato attraverso tavole di legno piantate sull’asfalto. Stessa sorte è toccata all’altro pozzetto le cui “lapazze”, peró, risultano essere già state scardinate dalla sede stradale, possibilmente perché travolte accidentalmente da qualche pneumatico, a conferma di una soluzione utile ma al contempo precaria.